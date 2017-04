Sertanejo deixou o programa após ser acusado de agressão pela esposa.

Victor Chaves, da dupla sertaneja com o irmão Leo, se afastou do The Voice Kids após ser acusado de agressão por sua esposa, grávida do segundo filho do casal. Neste domingo, com a exibição da final da competição infantil (vencida por Thomas Machado, do time de Ivete Sangalo), o cantor quebrou o silêncio nas redes sociais sobre a sua ausência do reality show da Globo.

“Grato pela oportunidade de expressar e de enfatizar um lado da arte que se dirige aos primeiros passos, às visões de um todo, onde é o país que ganha, em forma de amor, responsabilidade e criatividade. Minha ausência não se deu em ponto algum, uma vez que estive de alma e coração. Obrigado a toda a equipe , tão amiga, gentil e pronta. Obrigado, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e ao meu gigante Leo, que esteve firme e perfeito. Parabéns às encantadoras crianças que emprestaram tão puramente sua arte, diante de um mundo duro, cheio de opiniões e críticas, mas que haverá de ser melhor, enquanto a boa música vigorar feito criança, em forma de pureza, despretensão e amor”, declarou em uma publicação no Instagram.

Entenda o caso

No dia 24 de fevereiro, Poliana Bagatini, que está grávida, registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Victor Chaves. A assessoria de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais informou que Poliana afirmou ter sido derrubada no chão e chutada diversas vezes. Victor negou as acusações e falou sobre o caso no programa Fantástico. Depois, Poliana retirou as acusações e o exame de corpo de delito não indicou agressão.