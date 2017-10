Tweet no Twitter

O ex-goleiro, sobrevivente de queda de avião em novembro passado, vai casar com Andressa Perkovski.

Onze meses após sobreviver ao acidente aéreo, que matou 71 tripulantes do voo que levava a Chapecoense para disputar a final da Copa Sul-americana na Colômbia, o ex-goleiro Jakson Follmann e atual embaixador do time anunciou que vai casar nesta sexta-feira com a profissional de Educação Física Andressa Perkovski.

Após arrecadar fundos com a Expo Noivas & Festas, em parceria com 40 expositores, o casal recebeu todos os serviços e produtos para o evento, que terá cerimônia religiosa na Catedral de Santo Antônio, em Chapecó.

Após a celebração, haverá uma festa. As flores usadas na decoração serão doadas para um casamento comunitário de 17 casais no dia seguinte à cerimônia.

Follmann é um dos seis sobreviventes do acidente aéreo e teve parte da perna amputada.