Arno Frias gravou o momento em que uma funcionária informava sobre o cancelamento do voo de Goiânia para Cuiabá e disse que vídeo serviria para ‘salvar o casamento’ dele.

O gerente regional de uma empresa em Cuiabá, que fez um vídeo no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, para provar à esposa que o voo para a capital de Mato Grosso havia sido cancelado, disse que tudo não passou de uma ‘brincadeira’ que tomou uma ‘proporção fora do comum’. Arno Frias, que mora na capital, disse que não esperava que o vídeo gravado na última sexta-feira (29) fosse viralizar nas redes sociais.

Ele filmou o momento em que uma funcionária da companhia aérea Azul comunicava o cancelamento do voo devido ao mau tempo. Ao ser questionado sobre o motivo da gravação, afirmou que ‘era para salvar o casamento’. “Me ajuda aí. Se eu falar para a minha mulher que eu vou dormir em Goiânia, vou ter que filmar você, filha”, disse.

De volta a Cuiabá, ele comentou a repercussão do caso. “Foi uma brincadeira do cotidiano que virou algo louco demais. Quando cheguei em Cuiabá, tinha mais de mil mensagens no celular”, disse, em entrevista ao G1.

Segundo Arno, a ideia do vídeo começou como uma brincadeira em um grupo de amigos no WhatsApp, enquanto esperava para embarcar. Segundo ele, a gravação foi uma forma bem-humorada de encarar a situação.

“A situação estava bem tensa e eu gravei um pouco pra brincar com aquilo. Quem me conhece sabe o quanto sou brincalhão e gosto de falar bobagem. A moça também brincou e riu bastante, porque o clima estava muito tenso, as pessoas tinham perdido compromissos familiares e profissionais”, disse.

Diante das especulações sobre seu relacionamento nas redes sociais, Arno decidiu gravar um novo vídeo explicando a situação. Na gravação, publicada nesta segunda-feira (2) no canal dele no Youtube, Arno conta garante que foi tudo um mal-entendido e que a mulher não é tão ciumenta quanto as pessoas acharam após assistirem ao primeiro vídeo.

“Minha esposa realmente não morre de felicidade por eu estar em goiânia, mas ela não é isso que pensaram dela”, afirmou.

Ele contou que, devido ao trabalho, está sempre viajando. No momento em que o primeiro vídeo foi feito, ele aguardava para embarcar para Cuiabá após ter passado a semana trabalhando em Goiânia.

No novo vídeo, ele ainda aproveitou para rebater alguns comentários que classificou como ‘maldosos e machistas’ deixados por algumas pessoas.

“Quem gostaria da mulher viajando a semana toda e dormindo em Goiânia à noite? Acho que a gente tem que fazer com os outros o que gostaríamos que fizessem com a gente”, disse.