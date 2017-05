Um dos polos de tecnologia que mais se destacam no país, Florianópolis acaba de ganhar mais uma iniciativa que pretende estimular a inovação pela aproximação de grandes e médias empresas com o universo das startups. Com a proposta de promover a inovação aberta e o compartilhamento de experiências nasce o Link Lab ACATE. A iniciativa é da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE), que tem a Nexxera como patrocinadora cofundadora e as empresas Ambev, ENGIE, Faculdade Cesusc, Flex Contact Center, Marisol e Teltec Solutions como patrocinadoras. Para receber o projeto, um novo espaço de 640m² com escritório compartilhado e oito salas privativas está sendo preparado no Centro de Inovação ACATE – Primavera, em Florianópolis, um dos ambientes mais inovadores da capital catarinense e premiado em 2016 como o melhor projeto de arquitetura corporativa da América Latina.



O Link Lab não será um programa de aceleração de startups, mas sim de aproximação e conexão, explica o vice-presidente de Mercado da ACATE e líder do programa, Silvio Kotujansky: “esperamos que essas grandes companhias respirem o ambiente de inovação de nosso ecossistema. A aproximação com startups e sua nova cultura é uma chance para pensar diferente, rever processos e mudar o mindset de executivos e gestores. Ao mesmo tempo, aprender com quem tem experiência e já alcançou o sucesso poderá fazer toda a diferença na trajetória de novos empreendedores”, diz. A ACATE ficará responsável por conectar o Link Lab às mais de 1000 empresas associadas da entidade em todas as regiões do Estado.



Ainda de acordo com Kotujansky, a ideia é não criar muitas regras, para que o ambiente se desenvolva naturalmente como um mini ecossistema de inovação. “O projeto precisa ter vida própria. O ecossistema estará montado e as grandes empresas e startups poderão trabalhar da melhor forma que encontrarem”, explica. As empresas patrocinadoras poderão utilizar o espaço durante um ano e a relação delas com as startups é totalmente aberta: o programa não prevê aquisição total ou parcial das empresas nascentes.



As startups participantes serão associadas à ACATE, tendo acesso a dezenas de benefícios ofertados pela entidade. Durante o programa no Link Lab, participarão de iniciativas de acesso a mercado via empresas patrocinadoras, assim como das Verticais de Negócios da ACATE. Além disso, contarão com workshops com parceiros selecionados em áreas como jurídica, contábil, marketing digital, comunicação, estratégia, e terão créditos e descontos no acesso a soluções empresariais, infraestrutura em computação na nuvem, entre outros.



A inauguração do programa está marcada para o dia 25 de maio, somente para convidados. Depois de validar o modelo em Florianópolis, o Link Lab deverá ser replicado em outras cidades de Santa Catarina e do Brasil.



Como as startups podem se inscrever



As startups podem se inscrever de 16 de maio a 16 de junho por meio do site http://linklab.acate.com.br para participarem do processo de seleção. Após esse período, as empresas patrocinadoras, com o apoio da ACATE, irão selecionar as startups que possuem melhor sinergia e alinhamento com seus negócios e programas de inovação. As startups selecionadas iniciarão o programa em julho.



As empresas patrocinadoras buscam startups que atuem e desenvolvam soluções em áreas de Realidade Virtual e Aumentada, Machine Learning e Inteligência Artificial, Big Data, Governança e Sustentabilidade Corporativa, Fintech, Edutech, Segurança Cibernética, Internet das Coisas, Saúde e Bem-Estar, Fintech, Biotecnologia, Supply Chain e Logística, Blockchain, entre outras.



Sobre a ACATE



A Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) reúne mais de 1.000 empresas de tecnologia em Santa Catarina, organizadas em diferentes verticais de negócios como fintech, internet das coisas, educação, saúde, games, cloud computing, agronegócios, entre outras. Fundada em 1986 em Florianópolis com atuação em todas as regiões do Estado, a Associação passou a contar em 2017 também com estrutura física em São Paulo, por meio de uma parceria com o CO.W Coworking Space.



Sobre o Link Lab ACATE



O Link Lab é uma iniciativa da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) que conecta grandes e médias empresas, startups, fundos e parceiros para desenvolver negócios em um dos ambientes mais inovadores da América Latina – O Centro de Inovação ACATE Primavera, em Florianópolis, um dos principais polos tecnológicos do Brasil. Seguindo o conceito de inovação aberta, permite às grandes empresas o acesso ao ecossistema de inovação de Santa Catarina. O Link Lab tem a Nexxera como patrocinadora cofundadora e as empresas Ambev, ENGIE, Faculdade Cesusc, Flex Contact Center, Marisol e Teltec Solutions como patrocinadoras.



Conheça as empresas que formam o LinkLab



Patrocinadora cofundadora:



Nexxera



Líder nacional em transações eletrônicas financeiras e mercantis no relacionamento das empresas com a sua cadeia de valor, o Grupo Nexxera está há 24 anos no mercado. Atualmente, é o principal gateway de serviços e soluções em termos de marketshare no mundo B2B e o principal fornecedor de conectividade (EDI) e VAN do setor. Com sede em Florianópolis e unidades em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, tem homologadas 78 instituições financeiras e oito adquirentes de cartão. Suas empresas hoje são: Nexxera, Nexxpago, MyReks, Nix e Instituto Nexxera. Focado em serviços, sua tecnologia é fornecida com o objetivo de simplificar e facilitar a gestão e as transações financeiras, logísticas e mercantis, alcançando, com suas soluções, mais de um milhão de CNPJ’s e dois milhões de pessoas físicas conectados em tempo real. Inovando constantemente, seu mote é surpreender e proporcionar uma experiência do cliente cada vez melhor; com satisfação, segurança, qualidade e agilidade.



Patrocinadoras:



Ambev

Empresa brasileira, com sede em São Paulo, e presente em 18 países. No Brasil, mais de 32 mil pessoas dividem a mesma paixão por produzir cerveja e trabalham juntas para garantir momentos de celebração e diversão. A Ambev é uma cervejaria inovadora, que busca sempre novos sabores e formas de surpreender seus consumidores. Além das melhores cervejas, o portfólio conta ainda com refrigerantes, chás, isotônicos, energéticos e sucos, de marcas como Antarctica, Brahma, Skol, Budweiser, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica e Do Bem.



ENGIE

A ENGIE é a maior geradora privada de energia elétrica do país, operando uma capacidade instalada de 10.290 MW em 32 usinas em todo o Brasil, o que representa cerca de 5% da capacidade do país. O Grupo possui 85% de sua capacidade instalada no país proveniente de fontes limpas, renováveis e com baixas emissões de gases de efeito estufa, posição que tem sido reforçada pela construção de novas eólicas na região Nordeste. O Grupo também oferece serviços de energia, geração fotovoltaica distribuída, engenharia e integração de sistemas, atuando no desenvolvimento de soluções de telecomunicações, segurança e sistemas de gerenciamento de risco, mobilidade urbana, iluminação pública, aeroportos, soluções digitais (plataforma customizada de software), segurança pública e infraestruturas críticas.



Faculdade Cesusc

A Faculdade Cesusc, de Florianópolis, iniciou suas atividades em 2000, e desde então se dedica a oferecer ensino de excelência, com professores protagonistas e alunos conectados com o mercado de trabalho. Com uma visão inovadora, a Instituição está entre as melhores do País, segundo o Ministério da Educação (MEC), e oferece Cursos de Graduação em Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Direito, Gestão da Tecnologia da Informação, Marketing, Produção Multimídia e Psicologia, além de diversos cursos de Pós-Graduação. A Cesusc possui cursos com nota máxima no MEC, e quer ser a melhor Instituição de Ensino Superior particular de Santa Catarina, comprovada por meio da busca por excelência nos indicadores de qualidade da educação.



Flex Contact Center

A Flex Contact Center é uma empresa jovem que atua no setor de gestão de relacionamentos com soluções full-service vendas, atendimento (SAC), back office, fidelização, crédito/cobrança e reconquista. Com 13 mil profissionais em apenas 8 anos de atividade, a Flex é reconhecida por sua postura inovadora e comprometimento com resultados. Sediada em Florianópolis e com operações em São Paulo, Lages e Xanxerê, a empresa busca constantemente iniciativas que possam replicar sua trajetória de sucesso. A transformação digital e suas implicações nas interações humanas é uma de nossas maiores fontes de inspiração.



Marisol

A Marisol S.A. é uma das grandes empresas no setor do vestuário brasileiro. Possui atualmente duas unidades industriais nos estados de Santa Catarina e Ceará. Fundada em 1964, a empresa se renova constantemente, sempre valorizando as pessoas, em busca de um crescimento com marcas fortes e relevantes. É uma empresa de vanguarda que procura antecipar tendências, ousa, inova e faz a diferença na vida de seus clientes, consumidores, fornecedores e colaboradores. Liderando o segmento de vestuário infantil com as marcas Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre, Marisol e Mineral Kids, a Marisol inova também na construção de conteúdo proprietário para seus personagens através do Mundo Ripilica, em breve nas principais redes sociais e de plataformas de mídia.

Teltec Solutions

A Teltec Solutions é uma integradora de soluções de tecnologia da informação e comunicação que projeta e implanta redes de dados e voz, soluções de virtualização, cloud computing, armazenamento e segurança, com sede em Florianópolis (SC) e filiais em Brasília e São Paulo (SP). Conta com atuação em todo o território nacional e parcerias estratégicas de grandes players mundiais do mercado de TI, como Cisco, IBM, Microsoft, Axis, Citrix, Vmware, NetApp, Amazon. Fundada em 1991, tem atualmente mais de 90 colaboradores e atua por meio de unidades de negócio em segmentos, como Governo, Educação, Saúde e Justiça.