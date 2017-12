Tweet no Twitter

Flávia Viana é a campeã de A Fazenda — Nova Chance. Com 56,37% dos votos, a peoa desbancou Matheus Lisboa e Marcos Harter e leva para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. A votação popular aconteceu pelo Portal R7.

Flávia já entrou vencedora, estreando como a primeira Fazendeira da temporada. Pelo caminho, conquistou um carro 0 km ao disputar uma prova. A atriz se apegou aos bichos, se emocionou com o nascimento da cabrita Matilda, teve seus desafetos com Marcos Harter e Monique Amin, e atacou de comunicadora ao criar a Rádio Peão, com Matheus Lisboa.

A peoa resistiu muito antes de se entregar ao amor de Marcelo Ié Ié. O casal “Flacelo” garantiu ótimas gafes, longas DRs e muitos momentos românticos à temporada, além de darem apoio um ao outro na Baia e na berlinda. Flávia se despediu do peão quando os dois se enfrentaram na nona Roça, que eliminou Marcelo.

Às vésperas da grande final, ela abriu o coração em uma carta sobre o reality. “Essa risada alta já conheceu muita dor”, escreveu. Com a mesma intensidade que viveu todos os dias de confinamento, a peoa fez as pazes com o seu maior rival, Marcos, durante a passagem de Gugu pela sede na última quarta-feira (6). Esse percurso intenso, entre sorrisos e lágrimas, tornou Flávia Viana a campeã de A Fazenda — Nova Chance.