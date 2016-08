ssimas notícias para os fãs da marca e da simplicidade dos smartphones da linha Nexus. De acordo com informações de fontes anônimas do Android Central (AC) dentro da Google, a Gigante das Buscas não somente pretende mudar o nome da sua linha de celulares de ponta já nos aparelhos que estão sendo fabricados pela HTC, mas também vau modificar a experiência de uso da interface, trazendo modificações próprias ao Android “puro”.

A expectativa é que os dois novos dispositivos cheguem exibindo o logo da Google em posições de destaque e ocultem totalmente o nome da HTC. Ainda não há informações sobre qual será a nova nomenclatura da família dos aparelhos, apenas se sabe que o termo Nexus não será mais usado para os celulares. Muito maior do que a troca do nome, no entanto, a principal mudança será com relação a interface do sistema operacional.

Design vazado dos supostos botões de navegação presentes nos novos smartphones da Google

Segundo o AC, os smartphones de 2016 da Google virão com softwares adicionais e virão com algumas diferenças no seu visual e no funcionamento do Android. Na prática, isso significa que a Google vai adotar uma prática similar ao que vemos em fabricantes como Samsung e LG, entre outras, que dão preferência a ROMs próprias e rejeitam o estilo “puro” que os aparelhos da linha Nexus vinham adotando.

Tudo faz sentido agora

As informações parecem se alinhar com o que pode ser conferido em vazamentos recentes vindo de fontes famosas, como Evan Blass (do perfil @evleaks no Twitter) e o site Android Police. Nas imagens divulgadas por eles, era possível ver um novo layout de botões, um esquema de cores e um aplicativo de configurações que passam longe do que podemos ver hoje no Android Nougat disponível para osNexus 6P e 5X.

Por enquanto, ainda não se sabe se o abandono da marca será permanente ou se também afetará ostablets da Google. No entanto, o fato de que os dispositivos com a nova ideologia estão previstos para chegar no outono norte-americano – quando normalmente os celulares Nexus saem – indica que realmente não teremos smartphones com esse nome em 2016.

A novidade também se encaixa com uma afirmação feita pelo CEO da Google, Sundar Pichai, durante a Code Conference, em junho. Na ocasião, o chefe executivo da Gigante das Buscas afirmou que a companhia seria “mais opinativa a respeito do design dos celulares”. Ainda que nada tenha sido dito sobre tablets, as fontes do AC confirmaram que a empresa de Mountain View planeja lançar dois smartwatchs próprios com Android Wear ainda este ano.