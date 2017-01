A região Sul terá tempo parcialmente nublado, segundo a previsão, com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas.

A previsão do tempo de hoje (27) a domingo (29) é de dias encobertos, com pancadas de chuva em áreas isoladas em todo o país. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia.

O Sudeste inicia com mínima de 13º C e máxima de 40°C, com pancadas de chuvas e trovoadas em São Paulo, no Triângulo Mineiro, sudoeste e sul de Minas Gerais e possibilidade de chuvas isoladas no norte do estado, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. As demais áreas ficam com o tempo de parcialmente nublado a nublado.

Na região Norte, a previsão é de tempo nublado no fim de semana, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, exceto em Roraima, onde ficará nublado. Na região, a temperatura deve ter mínima de 20°C e máxima de 35°C.

Na região Nordeste, o dia será encoberto com pancadas de chuvas isoladas no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, oeste da Bahia, com possibilidade de chuvas isoladas em Alagoas e Sergipe. A temperatura varia, com mínima de 15°C e máxima de 38°C.

A região Sul terá tempo parcialmente nublado, segundo a previsão, com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas. A temperatura na região terá mínima de 8°C e máxima de 35°C.

O tempo nublado, com possibilidade de chuvas isoladas, também atinge Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. As demais áreas do Centro-Oeste, ficam parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima na região deve ser de 17ºC e a máxima de 36ºC.

Fonte: Agência brasil