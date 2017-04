Tweet no Twitter

A juíza Selma Rosane Santos Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, começa nesta terça-feira (18) a fase de instrução do processo decorrente da Operação Sodoma 4, que apura suposta organização criminosa arquitetada durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) para desviar recursos do Estado para quitar dívidas de campanha.

De acordo com o calendário divulgado nos autos, estão previstas as oitivas de três testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual (MPE), autor da ação, entre eles o delator Filinto Muller, que atuava como operador do esquema e o filho do ex-secretário de Estado da Casa Civil e também delator Pedro Nadaf, Pedro Jamil Nadaf Filho.

Os interrogatórios seguem até o dia 26 de maio, com os depoimentos de testemunhas de defesa e dos réus.

Chico Ferreira



A oitiva de Silval está prevista para maio

A ação penal decorrente da operação Sodoma 4, deflagrada em setembro do ano passado, apura o desvio de R$ 15.857.125,50 obtidos por meio de negociação fraudulenta na desapropriação do bairro Jardim Liberdade, na região do Osmar Cabral.

O valor corresponde a metade do que foi pago pelo Estado – R$ 37.671.144,47 – para indenizar a Santorini Empreendimentos Imobiliários, Comércio e Construção Ltda., que pertence a Antônio Rodrigues de Carvalho.

Conforme denúncia do MPE, em novembro de 2011, Antônio Carvalho formulou o pedido de indenização justificando a expansão da área por conta da invasão que deu início ao bairro. No entanto, uma perícia feita pelo Centro de Apoio Operacional (CAOP) do MPE concluiu que o espaço não foi alterado entre 1998 e 2015.

Segundo o delator Pedro Nadaf, o desvio ocorreu diante da necessidade apresentada pelo então governador Silval Barbosa em conseguir R$ 10 milhões para pagar uma dívida de campanha adquirida junto ao empresário Valdir Piran.

Figuram como réus o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), os ex-secretários de Estado Pedro Nadaf (Casa Civil), Marcel de Cursi (Fazenda), César Zílio e Pedro Elias Domingos (Administração), Arnaldo Alves (Planejamento), José de Jesus Cordeiro (ex-adjunto de Administração), o ex-procurador-geral do Estado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, o ex-chefe de gabinete Sílvio César Araújo, o ex-presidente do Instituto Mato-grossense de Terras (Intermat), Afonso Dalberto e o ex-presidente da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat), João Justino Paes de Barros.

Além destes, pessoas de fora do governo também são acusadas. São eles: o médico Rodrigo Barbosa (filho de Silval Barbosa), a secretária de Pedro Nadaf na Fecomércio Karla Cecília Cintra, o empresário Antônio Rodrigues de Carvalho, o advogado dele, Levi Machado de Oliveira, o dono do Buffet Leila Malouf, Alan Malouf; e o empresário Valdir Agostinho Piran.

Confira as datas das audiências

Dia 18 de abril – Testemunhas do MPE

1 – Filinto Muller

2 – Maria Auxiliadora de Moraes (comum à defesa de Sílvio Cezar Corrêa Araújo)

3 – Pedro Jamil Nadaf Filho

Dia 20 de abril – Testemunhas de defesa

Arnaldo Alves de Souza Neto

1 – Regiane Berchiela

2 – Carla Cristina Araújo Vasques Moreno

3 – Vinia Stocco

4 – Naldymar Nascimento Rosa

5 – Alexandra C. Mensch Fachone (comum à defesa de Marcel de Cursi)

Dia 24 de abril – Testemunhas de defesa

Francisco Gomes de Andrade Lima Filho

1 – José Vitor da Cunha Gargalione

2 – Arnaldo da Guia Taques (comum à defesa de Marcel de Cursi)

3 – Sebastião Faria (comum à defesa de Marcel de Cursi)

João Justino Paes de Barros

4 – Ayrton Lellis Raffa Júnior

Alan Ayoub Malouf

5 – Beatriz D. Ambros

Dia 25 de abril – Testemunhas de defesa

Alan Ayoub Malouf

1 – Silbene Mello Moreira

2 – Graciele Pizzatto

3 – Aline Herane Ziolkowski

4 – Ewerton Maiko Nunes

5 – Eronir Alexandre

6 – Juares Silveira Samaniego

Dia 26 de abril – Testemunhas de defesa

Levi Machado de Oliveira

1 – Ademir Campos Martins

Marcel Souza de Cursi

2 – Roosevelt Alves Filho

3 – Valdir Simão

4 – Fernando Siqueira

5 – José Alves Pereira Filho

Dia 05 de maio – Oitiva dos réus

1 – Afonso Dalberto

2 – Antônio Rodrigues Carvalho

3 – João Justino Paes de Barros

Dia 16 de maio de 2017 – Oitiva dos réus

1 – Pedro Jamil Nadaf

2 – Silval da Cunha Barbosa

3 – Marcel Souza de Cursi

Dia 18 de maio – Oitiva dos réus



1 – Francisco Gomes de Andrade Lima Filho

2 – Sílvio César Corrêa Araújo

3 – Arnaldo Alves de Souza Neto

Dia 26 de maio – Oitiva dos réus

1 – Levi Machado de Oliveira

2 – Alan Ayoub Malouf

3 – Valdir Agostinho Piran