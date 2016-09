Para mais informações entre em contato com o setor financeiro através do tel : 66 3552 1965 ou cel: 66 9 9667 0442.

As inscrições para as vagas remanescentes da edição do segundo semestre do Financiamento Estudantil (Fies) 2016 já estão abertas e devem ser feitas na página do FiesSeleção: http://fiesselecao.mec.gov.br/.

Pode se inscrever às vagas remanescentes o estudante que atenda as seguintes condições:

– Tenha participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota na redação superior a zero;

– Possua renda familiar mensal bruta per capita de até 3 (três) salários mínimos.