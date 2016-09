Criado durante o governo de Humberto Castelo Branco, em 1966, o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) completa nesta terça-feira (12) 50 anos de existência. Nesse período, foram realizados mais de 702 milhões de saques das contas vinculadas, totalizando mais de R$ 890 bilhões injetados na economia brasileira.

Somente no ano passado, os trabalhadores retiraram R$ 100 bilhões nos 37,8 milhões de saques dos recursos, que funciona como uma poupança paga pelo empregador em nome do funcionário, equivalente a 8% da remuneração total do trabalhador.

Os necessitados têm o direito de retirar os recursos do Fundo ao serem demitidos sem justa causa, para realizar o sonho da casa própria, ao se aposentar e em desastres naturais.

Atualmente, o Fundo possui 37,6 milhões de contas ativas, que recebem depósitos mensais regulares, efetuados por 4,2 milhões de empregadores de todo o País.

O Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirma que o FGTS já demonstrou possuir a capacidade de manter níveis expressivos de investimentos mesmo em cenários econômicos adversos, sem colocar em risco os recursos dos trabalhadores cotistas.

— Os investimentos aprovados pelo Conselho Curador demonstram a importância do Fundo para a execução de obras estratégicas no País. […] O aniversário de 50 anos marca também a garantia do FGTS como um direito do trabalhador brasileiro.

Ao longo dos 50 anos de existência, o FGTS se consolidou como um dos principais agentes de desenvolvimento do País, com mais de R$ 426 bilhões aplicados em obras de moradia popular, rodovias, portos, hidrovias, aeroportos, ferrovias, energia renovável e saneamento básico.

Ao longo doa anos, as obras financiadas com recursos do Fundo beneficiaram mais de 4.000 municípios brasileiros. Até junho desse ano, o FGTS havia aplicado mais de R$ 28 bilhões em obras em todos estados do Brasil.