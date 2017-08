Em um vídeo feito por Waldemar Junior, o fenômeno começou como se fosse um redemoinho, com vento muito forte, ligeiramente foi ganhando proporção e formando um “funil” no céu.

O fenômeno parecido com um “Tornado”, foi registrado na última sexta-feira (11/08), na divisa do Mato Grosso com Pará em Guarantã do Norte-MT.

Em outro vídeo, feito mais distante do local, conseguimos ver claramente a forma de um “tornado”. Momento em que as nuvens estão bem carregadas e chove bastante.

O fenômeno ficou formado por algum tempo, após a chova sumiu.

Esclarecemos que o Olhar Cidade, não está afirmando que o fenômeno se trata de um “Tornado”, apenas estamos relatando os fatos, conforme os vídeos enviados a nossa equipe.