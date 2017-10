Tweet no Twitter

Marido é considerado o principal suspeito do crime. Camila Sousa de 23 anos reclama com frequência das agressões e ameaças sofridas.

Um mulher grávida de oito meses foi encontrada morta no sábado (30), em um córrego perto da MT-225, no município de Feliz Natal, a 518 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, o marido de Camila Sousa, de 23 anos, é considerado o principal suspeito de ter cometido o crime, pois havia um histórico de agressão e ameaças à vítima.

Ele foi detido e liberado em seguida, porque, segundo a polícia, não teve a prisão decretada e ainda não há provas que possam incriminá-la. A suspeita que recai contra ele se dá com base nos relatos de testemunhas.

À polícia, o homem alegou que estava trabalhando em uma fazenda, a aproximadamente 60 km de Feliz Natal, na data do crime, e que tinha sido avisado por um parente que a mulher dele tinha falecido.

A cunhada da vítima Marina Sampaio contou ao G1 que ela sofria constantes ameaças do marido e sempre ligava para a família para reclamar do comportamento dele. “Quando ela nos ligava, contava que estava sofrendo ameaças do companheiro”, disse.

Segundo o boletim de ocorrência, Camila, que esperava uma menina foi assassinada e jogava no córrego, embaixo de uma ponte de madeira. A polícia afirma que testemunhas disseram que o marido dela, de 25 anos, a agredia fisicamente.

As brigas entre o casal eram constantes, pois o marido não a ajudava financeiramente. Ela tinha uma filha de 3 anos. A morte está sendo investigada.