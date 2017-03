Circuito Estadual de Tênis terá doze competições vinculadas ao ranking.

A Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) divulgou, nesta quarta-feira (01.03), o calendário de torneios do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso, ano de 2017. O Circuito terá doze etapas em quatro cidades, serão oito em Cuiabá, duas em Sinop, uma em Primavera do Leste e uma em Rondonópolis. E a primeira etapa do circuito será neste mês, de 08 a 12 de março, no Clube Monte Líbano, em Cuiabá. Com entrada gratuita para quem quiser prestigiar o esporte.

De acordo com o presidente da instituição (FMTT), Rivaldo Barbosa, o circuito terá onze torneios classificatórios que valem troféus, pontos e vagas para o último deles, chamado Master, em que participam apenas os oito melhor posicionados de cada categoria do ranking estadual. Segundo Barbosa, os campeões estaduais do ano em cada categoria serão definidos após a conclusão do Master. Os tenistas que estiverem em primeiro lugar do ranking faturam os títulos.

“O Circuito Estadual de Tênis teve a participação de 380 tenistas em 2015. Número que cresceu para 621 em 2016. Aumento de quase 64% na quantidade de competidores. Agora esperamos ampliar ainda mais essa quantia. E temos ações para facilitar o acesso ao circuito e ao sistema de ranking. Como, por exemplo, a queda do valor da anuidade, que sofreu uma expressiva redução com o objetivo de filiar o maior número de atletas e unir a modalidade”, disse Barbosa.

Só a partir do pagamento da anuidade de R$ 65 (individual), o atleta poderá contabilizar pontos junto ao ranking da FMTT, exceto o primeiro torneio, onde todos os participantes registrarão pontos. E pontos adquiridos antes do pagamento da anuidade não serão somados ao ranking, ou seja, o tenista somará apenas os pontos dos torneios ainda não disputados, não havendo recuperação de pontos. A anuidade paga é válida até o dia 31.12 do ano correspondente.

Seguindo o regulamento da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), os tenistas do “Tênis 10” ou “Tênis Kids” estão dispensados da necessidade de pagar anuidade. Para mais informações sobre anuidade (filiação), o interessado deve entrar em contato com a federação (65)98402-5446.

Calendário

08 a 12.03 – 1º Torneio (Clube Monte Líbano / Cuiabá);

05 a 09.04 – 2º Torneio (Caiçara Tênis Clube / Rondonópolis);

19 a 23.04 – 3º Torneio (Sinop Tênis Clube / Sinop);

03 a 07.05 – 4º Torneio (Cia do Tênis / Cuiabá);

17 a 21.05 – 5º Torneio (Academia Ace Tênis / Primavera do Leste);

21 a 25.06 – 6º Torneio (Cuiabá Tênis Clube / Cuiabá);

23 a 27.08 – 7º Torneio (Círculo Militar de Cuiabá / Cuiabá);

13 a 17.09 – 8º Torneio (Sinop Tênis Clube / Sinop);

20 a 24.09 – 9º Torneio (Tennis Company / Cuiabá);

11 a 15.10 – 10º Torneio (Clube Monte Líbano / Cuiabá);

15 a 19.11 – 11º Torneio (Cuiabá Tênis Clube / Cuiabá);

06 a 10.12 – 12º Master (local por definir / Cuiabá).

Texto e foto: Junior Martins / Assessoria FMTT