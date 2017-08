Ex-governador Silval Barbosa diz que foi procurado pelo atual vice-governador, em 2011, para pedir ajuda de dinheiro emprestado para a campanha de Neri Geller.

O vice-governador Carlos Fávaro (PSD) teria proposto a concessão irregular de incentivo fiscal a uma empresa para receber pagamento de R$ 1 milhão de dívida do ex-ministro da Agricultura, Neri Geller (PMDB).

Depoimento do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) em delação premiada à Procuradoria Geral da República (PGR) afirma que Fávaro emprestou R$ 1 milhão para a campanha de Neri Geller a deputado federal, e a dívida continua aberta em 2011, sem previsão para pagamento.

Ambos recorreram ao então governador Silval Barbosa para indicar um empresário para recebimento de renúncia fiscal pelo Prodeic (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso). A negociação foi que, caso o governo estadual concedesse a suspensão de impostos para o empresário Osvaldo Martinello, de Lucas do Rio Verde (334 km de Cuiabá), a dívida seria quitada diretamente com Fávaro.

“Em 2011, o colaborador [Silval Barbosa] foi procurado por Neri Geller e o atual vice-governador do Estado, Carlos Fávaro, ambos pediram ajuda para pagar essa dívida de Neri perante Favaro, tendo o colaborador dito que não poderia ajuda pois já havia assumido muitas dividas. Neri e Carlos Favaro disseram que conheciam um empresário do ramo de móveis chamado Osvaldo Martinello, sendo que se o colaborador concedesse incentivo fiscal para as empresas ele pagaria de propina essa dívida, tendo o colaborador concordado e pedido para eles procurarem o secretario da SICME (Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, Minas e Energia), atual SEDEC (Secretaria de Desenvolvimento Econômico)”.

Ainda conforme o depoimento de Silval Barbosa, ele procurou Fávaro e Geller para saber sobre o andamento da negociação e recebeu a confirmação de que a dívida já tinha sido quitada.

“Após a concessão do Prodeic o colaborador conversou com Neri Geller e Carlos Favaro, tendo ambos confirmado que o empresário havia pago a dívida com Carlos Favaro e resolvido o problema, sendo que o colaborador não obteve nenhum beneficio financeiro com tal situação”.

A reportagem tentou contato com o vice-governador Carlos Fávaro duas por telefone na manhã desta segunda-feira (28), mas não foi entendida e nem recebeu retorno.