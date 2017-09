O recurso será utilizado para a conclusão do Lago dos Pioneiros, da recuperação da nascente do Jaracatiá.

O vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro (PSD), anunciou durante visita a Colíder nesta quinta-feira (21.09), Dia da Árvore e véspera do início da Primavera (22) a liberação de R$ 1,5 milhão para investimento em projetos de recuperação e revitalização do córrego do Jaracatiá, que atravessa a cidade.

O recurso será utilizado para a conclusão do Lago dos Pioneiros, da recuperação da nascente do Jaracatiá e do trecho do córrego localizado entre a avenida Júlio Campos e a rua Caiabis. “Esse dinheiro é fruto de uma compensação ambiental da Usina Hidrelétrica de Sinop e que, agora, será investido nesses três projetos da área urbana de Colíder”, diz Fávaro.

O prefeito Noboru Tomiyoshi repassou ao vice-governador, que também é titular da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), o projeto de decreto que cria a Unidade de Conservação Municipal de Colíder. Em seguida, toda a comitiva foi até o Lago dos Pioneiros para oficializar o plantio de mudas de árvores nativas e a soltura de seis mil alevinos.

A criação da unidade conservacionista aconteceu a partir de uma solicitação do presidente da Câmara Municipal, Rica Matos (PSD). “E agora, com empenho da Câmara e da gestão do prefeito Noboru para a construção de uma nova Colíder, o vice-governador veio aqui dar esse presente para nós para essa revitalização do Jaracatiá e do Lago dos Pioneiros. Fico feliz por fazer parte desse momento da história de Colíder e da criação desse parque ambiental”, relata o vereador.

Rica informa ainda que a Câmara Municipal está empenhada em buscar soluções para outros problemas ambientais existentes em Colíder, como a degradação do rio Carapá. “Estamos com um problema seríssimo em relação à captação de água que abastece os moradores de Colíder. A água está faltando. E vamos propor medidas e cobrar ações, porque não pode faltar água para as pessoas da nossa cidade”, pontua ao presidente do Legislativo.

Além de Rica Matos, participaram da recepção de Carlos Fávaro, na Casa da Amizade, os vereadores Marcos Aragão (Marquinhos – PSD), Dóris Sguizardi (DEM), Denny Serafini (Pros), Ruam Batista (PTB), Zé Moreira (PSD), Ricardo Caldeira Rezende (Lika – PSDB) e Alencar Pereira (DEM). O deputado estadual Pedro Satélite também integrou a comitiva do vice-governador.