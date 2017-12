Família faz apelo desesperado para tratamento de criança de quatro anos com câncer

Eles precisam arrecadar R$ 20 mil reais com urgência para o tratamento do menino Wesley que sofre com Linfoma de Hodgkin.

A família do pequeno Wesley Daniel Averon da Silva, de quatros anos, descobriu recentemente que o menino sofre com câncer. De origem humilde, eles estão fazendo um apelo através de uma “vakinha online” para arrecadar R$ 20 mil reais para o tratamento da criança, que desenvolveu Linfoma de Hodgkin. Essa forma de câncer se origina nos linfonodos (gânglios) do sistema linfático e com o passar do tempo as células malignas podem se disseminar para tecidos adjacentes, e, se não tratadas, podem atingir outras partes do corpo.