A conclusão de um curso superior é uma grande conquista para o acadêmico. A cerimônia de formatura é um dos mais belos momentos desse evento.

Foto: Solano Fotos

É com grande satisfação e orgulho que a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte forma mais duas turmas dos cursos de Pedagogia e Administração. No último sábado (15), nas dependências da Faculdade, ocorreu a cerimônia de Colação de Grau de 51 novos profissionais das Turmas: Helio Yassuo Hamamura (Administração) e Ana Márcia Soecki (Pedagogia).

Agradecemos a presença de todos e aos novos profissionais desejamos sucesso nesta nova etapa de suas vidas. Que seus sonhos sejam realizados e que sejam o espelho das novas gerações de acadêmicos desta Instituição de Ensino. Esperamos que a Faculdade continue sendo sua segunda casa. Parabenizamos os formados por mais esta conquista e desejamos sucesso”.

