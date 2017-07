Tweet no Twitter

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, ao final do mês de julho, dará início às obras destinadas à ampliação de suas instalações físicas. A previsão de entrega da obra é para o mês de dezembro de 2017. Com uma infraestrutura moderna, o novo prédio terá 6 mil metros quadrados, passarela interligando os prédios de 2 andares, elevadores, 60 salas de aula, auditório, praça de alimentação, clínica para atendimento psicológico , laboratórios e estacionamento coberto.

No início de 2017, foi inaugurado um prédio com mais doze salas de aula e seis salas de departamentos de cursos. Em 2015, houve a construção de dez salas de aula, sala dos professores, secretaria e área de convivência.

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, com 18 anos de fundação e mais de mil alunos formados, encontra-se no auge de seu crescimento, investindo na qualidade de ensino, infraestrutura, equipamentos adequados, professores qualificados e novos cursos.

Segundo os diretores Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge, a Faculdade busca oferecer educação superior de qualidade e o melhor atendimento às necessidades dos seus alunos e, para isto, realiza investimentos em sua infraestrutura, para tornar a IES – Instituição de Ensino Superior – um ambiente cada vez mais agradável para se estudar.