A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte abriu nesta segunda-feira (06), as inscrições para o Vestibular 2018. Os candidatos às vagas dos 10 cursos podem se inscrever até o dia 2 de dezembro, no site da Faculdade ou pelo telefone. As provas serão realizadas no dia 3 de dezembro, às 14h, na sede da Instituição.

Concorra a 400 bolsas de estudos de até 100%, sendo obtida pela nota de classificação do vestibular. A taxa de inscrição é gratuita.

Além do FIES, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte possui seu próprio programa de financiamento, o FAAI. Nele, você poderá financiar até 50% da mensalidade do curso, com crédito já aprovado e pagará o restante somente depois de formado.

A Faculdade disponibiliza transporte gratuito para os seus acadêmicos e as mensalidades mais acessíveis da região norte do MT. Além disso, não há taxa de matrícula e nem rematrícula.

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte é pioneira no Ensino Superior no norte de Mato Grosso. São dezoito anos acreditando e investindo na região! A missão da Faculdade é proporcionar ensino de qualidade à população, contribuir para a construção de uma prática profissional transformadora, além de colaborar para o crescimento da região.

É a única reconhecida com Nota 4 pelo MEC, no norte de MT, com professores qualificados, organização didático-pedagógica, infraestrutura moderna e equipamentos adequados, laboratórios e biblioteca com mais de dez mil livros.

Para 2018, irá ampliar sua infraestrutura com a construção de 6 mil metros quadrados, passarela interligando os prédios de 2 andares, elevador, 60 salas de aula, auditório, praça de alimentação, clínica para atendimento psicológico, laboratórios de odontologia, sala do júri e estacionamento coberto.

Confira os cursos de graduação, todos presenciais:

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Letras – Português/Espanhol, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio.

Em breve: Odontologia, Direito, Engenharia Civil, Fisioterapia e Agronomia.

Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte: A Faculdade que mais cresce no norte de Mato Grosso – Tradição, seriedade e Pioneirismo Universitário.