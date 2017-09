Os fortes embarques neste ano ocorrem após uma safra recorde do cereal de 97,7 milhões de toneladas em 2016/17.

As exportações de milho do Brasil atingiram 4,33 milhões de toneladas até a quarta semana de setembro, ou 289 mil toneladas por dia útil em média no mês, e estão no caminho certo para superar o volume de agosto, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

A média diária de embarques em agosto foi de 228,6 mil toneladas, ante 138,7 mil toneladas em setembro de 2016.

Os fortes embarques neste ano ocorrem após uma safra recorde do cereal de 97,7 milhões de toneladas em 2016/17, segundo dados do governo.

A expectativa é de que o Brasil exporte em 2017 um recorde de 32 milhões de toneladas de milho, conforme previsão da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

Já as exportações de soja, que nesta época já começam a perder ritmo, atingiram até o momento no mês 3,4 milhões de toneladas, ante 5,95 milhões em agosto e 1,44 milhão em setembro de 2016.

Os embarques de soja no acumulado do ano já superaram um recorde anual registrado em 2015, também em função da safra histórica. Para o ano de 2017, a indústria estima exportações de 64 milhões de toneladas.