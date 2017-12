Um suspeito já está sob a custódia da polícia. Além do terrorista, outras três pessoas foram feridas no incidente.

Uma bomba foi detonada parcialmente em um terminal de metrô e ônibus em Nova York na manhã desta segunda-feira. A explosão aconteceu na passagem do terminal Port Authority que dá acesso às linhas A, C e E do metrô, nas proximidades da Oitava Avenida e da 42nd Street.

Segundo a Polícia de Nova York, um suspeito foi ferido e já está sob custódia. Ele levava uma bomba improvisada presa a seu corpo.

Também de acordo com a Polícia, outras três pessoas ficaram feridas durante a explosão, porém os machucados são leves. O prefeito de Nova York, Bill Blasio, classificou o incidente como uma “tentativa de ataque terrorista”.

O Terminal Port Authority é um enorme centro de transportes no centro da cidade, de onde saem ônibus e trens. O terminal se conecta com a estação da Times Square e está fica ao lado da redação do jornal New York Times. O local já foi esvaziado, segundo a polícia local.

Ambulâncias e policiais foram desviados imediatamente para o terminal. O principal suspeito do incidente, Akayed Ullah, foi levado a um hospital nas proximidades ferido gravemente.

O terrorista estava sozinho e detonou o dispositivo intencionalmente, na passagem para a estacão de metrô. A explosão foi filmada pelas câmeras de segurança do terminal.

O ex-comissário da Polícia de Nova York, Bill Bratton, afirmou em entrevista à emissora americana MSNBC que o suspeito, de 27 anos, foi inspirado pelo grupo terrorista Estado Islâmico e é natural de Bangladesh. A informação não foi confirmada oficialmente.

BREAKING NEWS: Something going on at #PortAuthorityBusTerminal. Almost got trampled in the rush of people trying to get out. Heard people talking about possible #explosion. pic.twitter.com/3LTO2kiiyD

— Pete Sayek (@PeteRFNY) December 11, 2017