A maioria das cidades atingidas pelo apagão estão localizadas na região Norte e Noroeste do Estado.

Um “apagão” atingiu o Estado de Mato Grosso no início da tarde desta sexta-feira (17). Diversas cidades das regiões Norte e Noroeste do Estado foram afetadas com a queda de energia.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a explosão de um equipamento, um transformador de corrente, na subestação de Cuiabá, de propriedade da State Grid, causou desligamentos no sistema de transmissão.

A explosão aconteceu por volta das 12h30. A ONS e agentes analisaram as possíveis causas da ocorrência e o montante de carga interrompida. Nesta última, a energia acabou demorando mais para voltar.

Além de Cuiabá e Várzea Grande, a reportagem apurou que faltou energia nas cidades de Colíder, Sinop, Guarantã do Norte, Alta Floresta, Matupá, Sorriso e Nova Guarita.

Segundo a ONS, o restabelecimento do sistema iniciou por volta das 13h e às 13h50h toda a carga já estava recomposta. A ONS não soube apurar a quantidade de municípios afetados com a falta de energia.

Fonte: Repórter MT