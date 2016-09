Sacas variam de 55 a 56,8 por hectare de soja, e de 180,1 a 185,85 sacas por hectare de milho.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou nesta segunda-feira (12) o novo reporte mensal de oferta, demanda e potencial da nova safra norte-americana. Segundo o boletim, em agosto a safra 2016/2017 esperada era de 110,5 milhões e em setembro passou para 111,58 milhões de toneladas. E para o milho é de 380,36 milhões, maior do que a safra anterior que foi de 345,48 milhões de toneladas.

As produtividades médias esperadas também deverão ser revisadas em relação aos dados do boletim anterior. As projeções para a soja variam de 55 a 56,8 sacas por hectare e, para o milho, de 180,01 a 185,85 sacas por hectare, com médias de, respectivamente, 56,02 e 183 sacas por hectare. Em agosto, os números vieram em 55,45 e 185,32 sacas por hectare.

As expectativas indicam ainda os estoques finais de soja da safra 2016/17 podendo variar entre 6,67 milhões e 11,97 milhões de toneladas, com média de 9,06 milhões. Em agosto, os estoques foram estimados em 8,98 milhões de toneladas. Já para o milho, o intervalo esperado é de 50,45 milhões a 68,33 milhões de toneladas, com a média de 58,98 milhões menor do que o número anterior de 61,19 milhões de toneladas.

Estoques finais mundiais da safra 2016/17

As expectativas para os estoques finais mundiais de soja e milho, por sua vez, indicam uma redução em relação aos números de agosto. Enquanto as médias esperadas de soja e milho são de 70,6 milhões e 219,6 milhões de toneladas, os números do reporte do mês passado eram de 71,2 milhões e 220,8 milhões de toneladas.

Estoques finais da safra 2015/16

Os estoques finais da safra 2015/16 dos EUA podem ficar, segundo as expectativas, entre 5,44 milhões e 7,48 milhões de toneladas, com média de 6,21 milhões. Ao se confirmar, a média poderia ser menor do que o número de 6,94 milhões estimado em agosto pelo USDA. Os estoques da safra 2014/15 foram de 5,2 milhões de toneladas.

Já os de milho têm média esperada de 43,46 milhões de toneladas, contra o número anterior de 43,97 milhões. As projeções esperadas variam de 41,91 milhões a 46,81 milhões de toneladas. No boletim anterior, o número foi de 43,33 milhões e o da safra anterior de 43,97 milhões de toneladas.

No quadro mundial, a média esperada para a soja é de 72,3 milhões e, para o milho, de 209,1 milhões de toneladas, contra números de 73 milhões e 209,3 milhões de toneladas de agosto, e de 78,5 milhões e 208,3 milhões de toneladas da temporada anterior.