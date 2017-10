Homem atirou contra as vítimas e cometeu suicídio, em seguida. Segundo o filho do suspeito, o pai não aceitava o fim do relacionamento com a mãe.

Um homem de 45 anos se matou após tentar assassinar a ex-mulher, de 40 anos, e os pais dela no Bairro Cinturão Verde, em Cuiabá, na segunda-feira (2). Segundo relato feito pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, o suspeito, identificado como Ciro Pires de Camargo Filho, não aceitava o fim do relacionamento.

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar fazia rondas próximo à Policlínica do Pedra 90 quando avistou uma mulher coberta de sangue entrando na unidade. O filho da vítima, então, relatou que o casal havia se separado há 22 dias e que o pai não aceitava o fim do casamento.

Segundo o filho, o suspeito foi até à casa do pais da ex-mulher, onde ela estava morando, e atirou várias vezes contra as vítimas. O rapaz afirmou que tentou imobilizar o pai, mas não conseguiu. Na sequência, o suspeito cometeu suicídio com um tiro na cabeça.

A PM se deslocou até à casa onde a tentativa de homicídio ocorreu, onde se deparou com o pai da ex-mulher, de 66 anos, com ferimentos no tórax e no abdômen. A mulher dele, de 63 anos, foi encontrada caída na cozinha, com ferimentos no braço direito e no abdômen.

O corpo do suspeito foi encontrado enroscado em uma cerca de arame farpado e a arma foi encontrada caída aos pés dele, ainda com uma munição não usada.