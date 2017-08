A visita foi conduzida pelo supervisor da Águas de Matupá, Cristian Martarello, que apresentou aos alunos todas as etapas do tratamento da água até ser distribuída para as residências.

Cerca de 20 alunos, da Escola Estadual Antonio Ometto, visitaram nesta semana a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Matupá. Durante a visita, os alunos puderam conhecer na prática como funciona o sistema de abastecimento do município, todos acompanharam de perto os procedimentos que são realizados antes que a água se torne potável e possa ser distribuída ao município.

A visita foi conduzida pelo supervisor da Águas de Matupá, Cristian Martarello, que apresentou aos alunos todas as etapas do tratamento da água até ser distribuída para as residências. Na ocasião, Martarello aproveitou ainda para explicar sobre a importância do consumo de água tratada e do uso consciente, que contribui para a preservação ambiental do meio ambiente, principalmente nesse período de estiagem em nossa região.

“Nosso principal objetivo é aproximar os estudantes do trabalho desenvolvido diariamente pela concessionária. Visualizando de perto é possível adquirir ainda mais conhecimento e se conscientizar da importância da água tratada para a saúde e também para a qualidade de vida da população, sensibilizando os jovens para todas as questões ambientais”, explica o supervisor Cristian.

De acordo com o professor de Ciências, Maicon Tombini, a visita garantiu aos alunos conhecer na prática todos os assuntos que são abordados em sala de aula. “É a primeira vez que os alunos visitam a Estação de Tratamento de Água, todos ficaram encantados com a novidade. Após a visita, eles vão desenvolver um relatório ressaltando tudo que foi discutido durante a visita, para que se concluída com os assuntos que já foram trabalhados em sala”, ressaltou.