Começam nesta segunda (23), as inscrições para o concurso público de provas e títulos para provimento de 63 cargos na carreira do magistério superior da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) nos Câmpus de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e do Araguaia. O prazo para as candidaturas termina em 19 de novembro.

Há vagas abertas para ampla concorrência, PcD e negros. O ingresso de todos os docentes será na Classe A, o regime de trabalho será de Assistente, Adjunto, Auxiliar e a carga horária varia entre dedicação exclusiva, 40 horas e 20 horas.

No Câmpus de Cuiabá, serão preenchidas 40 vagas para as áreas de Administração Pública, Ciências Contábeis/ Contabilidade Privada, Recursos Forrageiros e Agricultura Aplicada à Zootecnia, Teoria Econômica, Probabilidade e Estatística, Saneamento Básico, Hidráulica e Recursos Hídricos, Engenharia Civil/ Infraestrutura de Transportes, Estradas e Pavimentação, Obstetrícia de Ruminantes, Comunicação Social (com habilitação em Publicidade e Propaganda), Psicologia Social/Psicologia Comunitária, Educação Física/Esportes Coletivos, Esportes Individuais e Estágios, Saúde Coletiva/Epidemiologia, Educação/Filosofia da Educação, Educação/Fundamentos da Educação, Educação/Metodologia da Matemática, Educação/Didática, Botânica/ Taxonomia Vegetal, Botânica/Fisiologia Vegetal, Botânica/Anatomia Vegetal, Pediatria, Clínica Médica/Radiologia, Clínica Médica/Medicina de Família e Comunidade, Saúde Mental e Psiquiatria, Recursos Florestais e Engenharia Florestal/Conservação de Bacias Hidrográficas, Recursos Florestais e Engenharia Florestal/Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais, Geociências/Mineralogia e Petrologia, Geologia Econômica e Geologia Introdutória, Geociências/ Geotectônica, Mapeamento Geológico, Geologia Introdutória, Estratigrafia, Geociências/Geologia de Engenharia, Geotécnica, Enfermagem Clínica e Enfermagem Geral

No Câmpus de Rondonópolis são dez vagas nas áreas de Psicologia/Psicanálise Lacaniana, Processos Clínicos Adultos, Psicologia/Psicologia Comunitária, Educação/Política Educacional, Medicina/Cirurgia Geral, Habilidades Clínicas, Semiologia e Prática Médica, Ensino Tutorial, Medicina/ Psiquiatria, Neurologia, Neurocirurgia, Habilidades Clínicas, Semiologia e Prática Médica, Ciências Biológicas e da Saúde/ Farmacologia Geral, Ensino Tutorial em Medicina, Atenção à Saúde Individual e Coletiva, e Ciência da Computação/ Engenharia de Software e Banco de Dados.

No Câmpus do Araguaia, são oferecidas três vagas para as áreas de Letras/Linguística, Ensino de Ciências e Biologia e Engenharia de Alimentos. Já para o Câmpus de Várzea Grande, serão oferecidas três vagas nas áreas de Engenharia de Transportes, Sistemas de Computação e Teoria da Computação/Análise de Algoritmos e Complexidade de Computação.

No Câmpus de Sinop são sete vagas nas áreas de Engenharia Florestal/ Patologia Florestal, Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal, Enfermagem/Fundamentos da Assistência de Enfermagem em Âmbito Hospitalar, Fundamentos de Psicologia Aplicada a Enfermagem, Medicina/Cirurgia Geral e Medicina/ Clínica Médica.

O concurso será composto por uma prova escrita, uma prova didática e a avaliação de títulos. O edital, cronograma, o conteúdo programático da prova escrita e temas para a prova didática estão publicados a no site da Gerência de Exames e Concursos (GEC).

As provas escritas serão realizadas no respectivo Câmpus para o qual os candidatos concorrem: Cuiabá (avenida Fernando Corrêa da Costa, 2367 – Boa Esperança; Rondonópolis (Rodovia Rondonópolis-Guiratinga, km 06 – MT-270 – Bairro Sagrada Família); e Câmpus de Sinop (avenida Alexandre Ferronato, 1.200 – Setor Industrial. A prova didática acontecerá apenas no Câmpus de Cuiabá.