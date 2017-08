Tweet no Twitter

Guarantã do Nortes está recebendo nos dias 03 e 04/08, a edição do Fomenta Mato Grosso “Compras Públicas; Grandes Clientes, Pequenas Empresas”, com capacitações, encontro de negócios, palestras e painéis.

O evento, organizado pelo Sebrae, Prefeitura Municipal e Governo do Estado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, é focado na Lei Geral 123 da Micro e Pequena Empresa.

Na programação palestras sobre os benefícios da lei para os pequenos negócios nos aspectos da licitação pública, desafios e experiências de MT na implantação da lei, a importância das compras governamentais para o desenvolvimento municipal, cidades inteligentes e seus conceitos, compliance e sustentabilidade para micro e pequenas empresas.

Fechando a programação, a palestra “Cenários, Tendências e Oportunidades de Negócios”, com o economista e consultor Carlos Hilsdorf ás 16h desta sexta-feira. Toda a programação ocorre na sede da Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte (ACEG – Ac. Jatobá, 733 – Centro).

Sebrae em Guarantã

Neste ano, o Sebrae já levou para a cidade, a Consultoria Integrada de Gestão (CIG), cursos de gestão, consultorias, projetos de desenvolvimento de propriedades rurais e palestras. Ainda em agosto, será realizado o Empretec, uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada para o desenvolvimento de características de comportamento empreendedor e para identificar novas oportunidades de negócios.

É promovido em 34 países e no Brasil é realizado exclusivamente pelo Sebrae. Já foram capacitadas cerca de 230 mil pessoas em 9,8 mil turmas nos 27 Estados da Federação. Todo ano, o Empretec capacita em torno de 10 participantes no Brasil.