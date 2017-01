A escolha de uma profissão é de extrema importância na vida de qualquer pessoa. Afinal, é desta decisão que o profissional terá o sustento e realizará os seus sonhos. Muitas vezes, passam os anos e muita gente ainda não sabe em qual profissão quer se especializar, ainda mais com a grande oferta de faculdades e cursos.

O jovem de 18 anos, Mateus Ferreira Souza, passou por este momento com muitas dúvidas sobre a decisão a escolher e buscou a ajuda de uma psicóloga que faz teste vocacional.

Ele conta que a maior incerteza era justamente sobre o futuro, de ter que criar uma perspectiva de vida tão cedo para longo prazo.

Durante os estudos observava que tinha afinidade com as áreas de humanas, exatas e biológicas e na hora de definir a profissão acabou restringindo-se ao velho trio: medicina, engenharia e direito.

O estudante relata que o teste vocacional o ajudou de inúmeras formas, além de tornar mais claro habilidades e interesses que tinha, com os conhecimentos adquiridos descobriu mais sobre própria pessoa.

Depois deste auto conhecimento, Mateus decidiu cursar Direito e através do Sisu vai estudar na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

A psicóloga Eliane Andreia Guerra disse que esta situação é muito comum entre as pessoas, principalmente para os adolescentes, que estão ingressando pela primeira vez em uma faculdade.

Ela relata que muitos adolescentes ainda não têm a maturidade emocional formada para conseguir definir sozinhos qual o curso fazer. ‘É necessário ter auxílio dos pais e até de um profissional para tomar a decisão. A resposta é importantíssima porque irá influenciar em toda a sua vida’.

Segundo a psicóloga, a evasão escolar entre este público é grande, já que muitos iniciam o curso sem ter definido direto, em muitos casos sobre pressão dos pais ou até mesmo de si.

Saber como o profissional trabalha horários, rotina do dia a dia, estilo de vida da profissão, quais são as possibilidades de emprego no mercado de trabalho, tudo isto a longo e curto prazo. Outra alternativa é recorrer ao teste vocacional, que só as psicólogas podem aplicar.Eliane orienta que no período da escolha de um curso, é preciso buscar informações sobre como a graduação ou curso poderá ajudar profissionalmente e quais são os seus diferenciais.

Mas, caso depois de iniciar o curso, o aluno percebe que a escolha não foi acertada, não precisa ficar frustrado, sempre há tempo para recomeçar, as pessoas não precisam ter medo da mudança.

Existem muitos profissionais que estão atuando há 10, 15 anos em uma determinada profissão e estão se sentindo insatisfeitos, a dica é buscar cursos complementares que possam enriquecer o currículo e valorizar o profissional. Na maioria das vezes, fazer uma nova faculdade não é a melhor opção