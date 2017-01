A cerimônia de posse do prefeito eleito por Guarantã do Norte/MT, Érico Stevan (PRB) e do seu Vice Marcio (DEM), juntamente com os vereadores eleito, aconteceu na Câmara de Vereadores, pelo regimento da Câmara o vereador com mais idade é quem preside a sessão, e esse cargo ficou a cargo da vereadora Edileusa Ribeiro (MDB), que presidiu a sessão solene.

Após a posse do prefeito eleito e de seu vice, foi à vez de eleger a mesa diretora que ira presidir o legislativo no biênio de 2017 a 2018. Apenas uma chapa foi registrada, tendo como presidente o vereador Celso Henrique (PDT), Vice presidente Valter Neves de Moura (PDT), Primeiro secretário Alexandre Ribeiro Vieira (PSC) e Segundo Secretário Silvio Dutra da Silva (PDT), chapa essa eleita por unanimidade pelos nove vereadores.

Com a votação de consenso que o Presidente Celso Henrique recebeu, caem por terra os rumores de que o grupo dos vereadores do PDT irá fazer oposição ao prefeito Érico, em seu discurso o presidente da Câmara, disse que, o legislativo estará trabalhando em parceria com o executivo, para o bem do município.

Além dos componentes da mesa diretoria, foram empossados os vereadores, Kátia Brambilla (PSB), Zilmar Assis de Lima (DEM), David Marques (PR) e Edileusa Ribeiro (MDB) e Nonato Bernardo Duarte (PDT).