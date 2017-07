Aconteceu nesta terça-feira (25-07) a entrega dos prêmios da Expotã 2017 para os ganhadores em Guarantã do Norte.

Os ganhadores foram: no dia 20 uma moto Fan 0km Vermelha para Valdomiro Davi Souza e Silva; no dia 21 uma moto Fan Preta 0km para Fatima Vasconcelos e Douglas do Vale Lima; no dia 22 um terreno no Jardim Itália Vanessa Tibúrcio dos Santos Corrêa, e no dia 23 um carro Fiat Mobi 0km a Renato Silveira dos Santos, sendo que o último não compareceu para retirar seu prêmio.

As motos foram entregues na Cometa Moto Center, ao passo que a entrega do Terreno no Jardim Itália foi realizada na Imobiliária Nova Capital, sendo devidamente acompanhado e registrado pela organização da Expotã 2017.

O Presidente da Acritã, Pedro Henrique Gonçalves agradece a todos os que adquiram a cartela e participaram do show de prêmios.

Muitas novidades são aguardadas para 2018 na maior Exposição do Portal da Amazônia.