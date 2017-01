Tweet no Twitter

Contribuintes podem parcelar os débitos com a prefeitura ou ainda ter descontos nos juros e multas.

Na sessão extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira (13-01) os vereadores de Guarantã do Norte receberão do executivos três Projetos de Lei Municipal e ainda tem três projetos de Lei Municipal Complementar para serem apreciados em regime de urgência urgentíssima.

O primeiro Projeto de Lei Municipal colocado em discussão foi o 001/2017 que diz respeito ao parcelamento do solo urbano para criação de “Chácaras de Recreio”, os vereadores, após a discussão, foi votado o regime de urgência que foi reprovado por 05 votos a 03, o projeto foi baixado para as comissões competentes analisar e voltará ao plenário em uma outra sessão.

O segundo Projeto de Lei Municipal colocado em discussão foi o 002/2017 que diz respeito ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), para que os contribuintes que estejam em débito com a Prefeitura Municipal possam fazer o parcelamento, ou ainda descontos dos juros e multas de até 100% em caso de pagamento em parcela única. Esse projeto foi aprovado por unanimidade.

O terceiro Projeto de Lei Municipal colocado em discussão foi o 003/2017 que diz respeito a celebração de convênio com a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público (FAESPE) da Universidade Estadual de Mato Grosso no valor de R$ 1,5 milhão, logo após votado o regime de urgência que foi reprovado por 05 votos a 03. O projeto foi baixado para análise das comissões.

Foi colocado em discussão o Projeto de Lei Municipal Completar 001/2017 que diz respeito a mudança no Código Tributário do Munícipio de Guarantã do Norte, o projeto foi colocado em discussão, logo após votado o regime de urgência que foi reprovado por 05 votos a 04.

Foi colocado em discussão o Projeto de Lei Municipal Complementar 002/2017 que diz respeito a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O projeto foi aprovado por unanimidade.

Foi colocado em discussão o Projeto de Lei Municipal Complementar 003/2017 que diz a respeito aos servidores efetivos que vierem ocupar cargos de Gestor Escolar, Assessor de Educação e secretário escolar deverão cumprir 40 horas semanais, fazendo jus ao recebimento de horas complementares. O projeto foi baixado para comissões.

Foi colocado em discussão o Projeto de Lei Municipal Complementar 004/2017 que diz a respeito aos servidores efetivos oriundos de outros órgãos da administração que vierem ocupar cargos em comissão deverão cumprir 40 horas semanais, fazendo jus ao recebimento de horas complementares. O projeto foi baixado para comissões.

A Câmara Municipal pretende solicitar representantes da sociedade organizada para discutir os projetos que foram baixados para comissões antes da próxima sessão.