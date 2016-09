Os bancários cobram um reajuste salaria de 14,78%, além de melhorias de condições de trabalho.

O número de agências bancárias fechadas por causa da greve em Mato Grosso subiu para 256. O dado é do Sindicato dos Bancários de Mato Grosso (Seeb-MT) e foi divulgado nesta quarta-feira (14). O atendimento foi suspendo no dia 6 de setembro. Os bancários cobram um reajuste salaria de 14,78%, além de melhorias de condições de trabalho.

Ao todo, a greve afeta 100 cidades do estado. Representantes da categoria devem se reunir com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) nesta quinta-feira (15) para uma nova rodada de negociações. Na sexta-feira (6), os trabalhadores rejeitaram a proposta de 7% feita pelo órgão.

Com as agências fechadas, os moradores começam a sentir o reflexo da greve. Entre as alternativas, estão os caixas eletrônicos e as transações pela internet. Quem não sabe lidar com essas tecnologias reclama das opções. “A gente tem que ir para as lotéricas, mas a fila está quilométrica. Assim fica ruim para pagarmos as contas”, disse o pedreiro Jair Pires.

A professora Mariangela Resende reclama dos problemas nos terminais de autoatendimento disponibilizados para amenizar os efeitos da crise. “Todos os caixas eletrônicos deveriam estar funcionando já que está tudo fechado por causa da greve”, afirmou.

Segundo o diretor do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec) em Mato Grosso, Antônio Carlos Tavares de Mello, quem não sabe lidar com a tecnologia do caixa eletrônico ou do internet banking é que mais sofre.

O Ibedec orienta os usuários a entrarem em contato com o banco para negociar o pagamento da fatura. Quando a negociação não é possível, o órgão passa a intervir. “Nós enviamos requerimentos às agências para adiar os pagamentos dos consumidores, principalmente idosos”, disse Mello.

Greve

A categoria pede vale-alimentação, 13ª cesta básicae auxílio-creche/babá no valor de R$ 880 ao mês para cada (salário-mínimo nacional), melhores condições de trabalho, com o fim das metas abusivas e do assédio moral.

De acordo com Teixeira, os usuários não estão sendo prejudicados, porque os canais alternativos, como lotéricas e o autoatendimento diminuem os impactos da greve. Atualmente, conforme o sindicato, Mato Grosso tem 4,2 mil bancários em mais de 300 agências.