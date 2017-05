Balanço do Ministério da Saúde mostra que até ontem apenas 340,4 mil pessoas se vacinaram no Estado. Esse total considera todos os grupos com indicação para a vacina, incluindo população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com comorbidades. O público-alvo da campanha no Estado, que não considera esses grupos, é de 678,4 mil pessoas. Desse total, 41,7% foram vacinados até esta quarta-feira (17).

Em todo o país, apenas 28,7 milhões de pessoas foram vacinadas, o que representa 53% do público-alvo, formado por 54,2 milhões de pessoas. A meta, neste ano, é vacinar 90% desse público até o dia 26 de maio, quando termina a campanha. O Dia D de mobilização nacional para vacinação ocorreu no último sábado, dia 13 de maio.

No estado do Mato Grosso, a adesão do público-alvo está em 33,3% entre as crianças; 56,3% trabalhadores de saúde; 40,5% gestantes; 53,3% puérperas; 2,6% indígenas; 52,5% idosos; e 39,4% entre os professores. Entre as regiões do país, o Sul apresentou o melhor desempenho em relação à cobertura vacinal contra a influenza, com 68,3%, seguida pelas regiões Centro-Oeste (53,1%), Sudeste (52,9%); Nordeste (47,8%) e Norte (43%). Para a campanha deste ano, o Ministério da Saúde adquiriu 60 milhões de doses da vacina, garantindo estoque suficiente para a vacinação em todo o país.

Por Redação Só Notícias