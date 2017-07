Tweet no Twitter

Maria Lúcia Ribeiro Cardozo, de 23 anos, foi presa por assassinar o marido, Erione Leite da Silva, 36 anos, com uma facada na virilha, durante uma discussão por ciúme. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (24), na Fazenda Cipó, na cidade de Araguaiana (570 km ao Leste de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Militar, o trabalhador rural descarregava um caminhão e pensou que a esposa estava conversando com o ex-marido, pai do filho dela de três anos. A partir daí começou uma discussão entre eles, que terminou em agressão.

O casal morava junto há cerca de um ano e mantinha uma relação conturbada, com constantes brigas entre eles, que geralmente terminavam em agressões. Desta vez, Erione teria começado a agredir a mulher, que se armou de uma faca e o feriu com um golpe na virilha.

A facada acertou a veia femoral da vítima, que teve um esgotamento sanguíneo e morreu em questão de minutos, antes que pudesse ser socorrida.

A acusada tentou fugir do local, mas foi contida por outros moradores da fazenda. Depois ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia da cidade para prestar depoimento e deve ser autuada por homicídio.

Na delegacia, a mãe da acusada disse que a convivência da filha com o homem era complicada e que a acusada sempre reclamava de ser agredida por ele. A mãe ainda argumentou que a filha pegou a faca para se defender durante a briga.

O corpo de Erione foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para exames de necropsia.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: Semana 7