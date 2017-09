Meia enfrentará o Equador, do também são-paulino Arboleda, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. No Tricolor, ele pode perder a posição para o garoto Lucas Fernandes.

Cueva vive momentos distintos na seleção peruana e no São Paulo. Enquanto segue jogando bem e fazendo a diferença na equipe comandada por Ricardo Gareca, ele não consegue render no Tricolor de Dorival Júnior.

Substituído em várias partidas, ele corre o risco de perder sua vaga no time titular na partida de sábado, contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, o camisa 10 quer mais uma vitória nas eliminatórias Sul-Americanas, nesta terça, contra o Equador, para ganhar embalo e retornar com outro ânimo ao Tricolor.

– Sempre aproveito o período com a seleção da melhor maneira, atuando contra os melhores da América. Temos um objetivo muito difícil aqui de ir a Copa e também pelo São Paulo. Quero fazer um grande jogo e voltar confiante para ajudar no Brasileirão – afirmou o peruano ao site oficial da equipe do Morumbi. Ele retornará aos treinamentos a partir da próxima quinta-feira.

Cueva é questionado atualmente por torcedores e pela comissão técnica pelo seu comportamento dentro de campo. Segundo análise feita, está faltando mais entrega ao jogador, que pouco luta em campo. Inclusive, em entrevistas recentes, Hernanes, Petros e o próprio Dorival Júnior têm falado que o fará diferença na luta do São Paulo contra o rebaixamento é a mudança de postura dos jogadores. Tecnicamente, todos sabem da qualidade de Cueva. Mas somente isso não tem sido suficiente para o atleta fazer a diferença nas partidas.

Do lado equatoriano, Arboleda também está ansioso com o duelo diante do “rival” Cueva e já avisou que o baixinho merece todo o cuidado do sistema defensivo.