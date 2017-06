A cantora de forró estava com sua equipe em um carro quando ele colidiu com um ônibus no centro de Aracaju.

A cantora Eliza Clivia, ex-vocalista do grupo Cavaleiros do Forró, morreu no início da tarde desta sexta-feira em um acidente de carro, em Aracaju (SE). De acordo com a Central de Regulação as Urgências (CRU) da cidade, havia cinco pessoas no carro quando ele colidiu com um ônibus no centro da capital: a cantora, o namorado, Sergio Ramos, que também faleceu no local, e três integrantes de sua equipe que, feridos, foram levados ao Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho.

Eliza estava na cidade para fazer um show. Nesta sexta, antes do acidente, ela chegou a atualizar seu perfil no Instagram com uma foto em que aparece em uma emissora de TV para dar uma entrevista.

Eliza nasceu em Livramento, Paraíba, e participou da banda Laços de Amor antes de entrar para a Cavaleiros do Forró, em 2003. Ficou no grupo por dez anos e, em 2013, passou a fazer parte da banda Forró Cavalo de Aço, onde permaneceu por cinco anos. Em março de 2017, anunciou que deixaria o grupo e daria início à carreira solo.