Parece que Neymar e Bruna Marquezine já não escondem a volta do relacionamento. Na madrugada desta quinta-feira, 22, o jogador compartilhou uma foto em que aparece abraçado com a atriz. Ele estava vestido de Batman e ela de Mulher Gato com um colar com pingete do símbolo do super-herói.

Mais tarde, Neymar compartilhou uma foto ao lado de Thiaguinho, Gabriel Medina e Bruninho. “Diretoria in the house”, escreveu ele na legenda.

Neymar veio ao Brasil para participar de um jogo beneficente mas antes publicou uma foto em sua conta no Instagram em que aparece em uma piscina com seus “parças”. Ainda nesta quinta-feira, 22, Neymar e Robinho vão promover o amistoso Ousadia X Pedalada no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Neymar volta a Espanha na primeira semana de janeiro, quando se reapresenta ao Barcelona.