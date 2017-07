Eleita em Novo Mundo a nova diretoria Conselho Consultivo do Parque Cristalino I e II.

Uma reunião no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Mundo foi tratado do Parque Cristalino I e II, participaram representantes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), dos municípios de Novo Mundo, Alta Floresta e outros interessados.

Na ocasião foi eleita a nova diretoria do Conselho Consultivo do Parque Estadual do Cristalino I e II, a presidência é do secretário estadual de Meio Ambiente, na ocasião estava representado pelo analista de meio ambiente da SEMA, Lenir Assunção.

O vice-presidente ficou o vereador de Novo Mundo, Nativo Luiz Kraemer, a 1ª Secretaria ficou Sandra Mara di Giulio Bohac representante da prefeitura municipal de Novo Mundo e 2ª Secretário Joarez representante da AproVale (Associação de Produtores do Vale do Teles Pires).

O presidente da Câmara de Novo Mundo, Antônio Pontes destacou que a eleição da Diretoria do Conselho Consultivo Parque Cristalino é muito importante para a região, pois é através dessa diretoria que saem as ideias e opiniões sobre o ecoturismo da região e a porta de entrada para a vinda de turistas conhecer a região.



Competências do Conselho

Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do plano de manejo da UC;

Buscar a integração da UC (Unidade de Conservação) com as demais unidades e espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno;

Buscar a compatibilização dos interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a unidade;

Avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos da UC;

Opinar, no caso do conselho consultivo, ou ratificar, no caso de conselho deliberativo, a contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP (Organização Social Civil de Interesse Público), na hipótese de gestão compartilhada da UC;

Acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria, quando constatada irregularidade;

Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na UC, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos; e Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso.

aconteceu a eleição da Nova Diretoria do Parque Cristalino I e II

lenir assunção analista de meio ambiente representando a SEMA

– Eleição da nova diretoria do conselho consultivo do pqrque cristalino I e II

parque*

presidente nato representante da secretaria do estado de meio ambiente

vice presidente Nativo

1º Secretária Sandra (prefeitura)

2º Secretário Joares do município de Alta floresta.