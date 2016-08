Ator atacou de romântico ao comentar aliança na mão esquerda, em entrevista a Ana Maria Braga.

O assunto do momento é a separação de William Bonner e Fátima Bernardes, casal que era uma das instituições da TV aberta brasileira e cuja dissolução é capaz de abalar a fé no casamento mesmo dos seus mais fiéis defensores. Mas não para André Gonçalves e Danielle Winits, par que acabou de se formar em uma competição culinária promovida por Ana Maria Braga no Mais Você, na Globo, e que está no auge da paixão. “Ela é minha dona”, se declarou, entre romântico e brega, o ator em entrevista a Ana Maria, na manhã desta terça-feira, diante da atriz.