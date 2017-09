O que é um EFAS?

O Encontro Fraterno Auta de Souza (EFAS) é um evento espírita que proporciona aos seus participantes a troca de experiências, estudo da Doutrina Espírita e trabalho no campo do bem. Este evento ocorre geralmente nos fins de semana e é realizado por várias Casas Espíritas espalhadas pelo Brasil.

O EFAS oportuniza às varias cidades que o sediam, uma chuva de luz e bênçãos incentivando os trabalhadores espíritas, em suas tarefas, a implantação de várias atividades assistenciais e doutrinárias.

O evento será realizado na cidade de Primavera no próximo dia 18 de novembro. No evento serão arrecadados alimentos, roupas, colchões e ajuda financeiras para as famílias carentes do município.

A população de Guarantã do Norte poderá ajudar com doações, interessados podem estar ligando no telefone: (66) 9 9952-2189