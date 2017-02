Ao norte de Mato Grosso, em um dos mais ricos trechos da Amazônia brasileira, encontra-se o Pólo de Ecoturismo da região norte.

O município de Alta Floresta é uma das cidades que mais tem explorado o ecoturismo na região do Portal da Amazônia no Mato Grosso, a prefeitura tem incentivado e buscado incentivos para o turismo na região.

Ao norte de Mato Grosso, em um dos mais ricos trechos da Amazônia brasileira, encontra-se o Pólo de Ecoturismo da região norte. São atrativos únicos e diferenciados, tais como o Parque Estadual Cristalino, o Sítio arqueológico da Pedra Preta, o rio Teles Pires, com a cachoeira de Sete Quedas e corredeira dos Andradas, o Lago Azul, o rio Cristalino, os rios São Benedito e Azul.

A biodiversidade da região é objeto de constantes estudos científicos. O projeto Carbono MT, desenvolvido na RPPN do Cristalino, estuda as emissões e captações de gás carbônico da floresta, para definir sua influência no clima do planeta. A riqueza da avifauna, internacionalmente reconhecida, assim como de primatas e da flora amazônica, fazem desta região um paraíso para os ecoturistas e pesquisadores. Das 1.600 espécies de aves brasileiras, cerca de 600 encontram-se aqui.

Os municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Novo Mundo constituem o núcleo inicial de ecoturismo da Amazônia mato-grossense, com diversas pousadas e infraestrutura para observação de aves, ecoturismo, pesca esportiva (pesque-e-solte) e turismo de aventura.