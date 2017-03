Após fazerem uma revista minuciosa no interior da residência que fica aos fundos do Bar, foi localizado uma certa quantidade de entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína.

A guarnição da Policia Militar do Distrito União do Norte após receber varias denuncia de que no Bar Pingo de Mel uma pessoa estaria comercializando entorpecente, e após vários dias averiguação os policiais constataram na tarde desta ultima terça-feira (21), após duas pessoas saíram do local em uma motocicleta em atitude suspeita, ao ser feito abordagem foi localizado com um deles uma porção de uma substancia análoga a maconha.

Indagado com quem o suspeito conseguiu a droga o mesmo informou que comprou da suspeita Ana Maria Pereira dos Santos que trabalha no Bar, o menor infrator que estava conduzindo a motocicleta narrou no boletim de ocorrência que apenas deu uma carona para o suspeito e que não sabia que o mesmo estava com o entorpecente no bolso.

Segundo o boletim de ocorrência a suspeita Ana Maria informou aos Policiais que o proprietário do Bar que estar em viagem para o Distrito de Cachoeira da Serra (PA), disse a ela que continuasse vendendo entorpecente no Bar durante sua ausência.

Após fazerem uma revista minuciosa no interior da residência que fica aos fundos do Bar, foi localizado uma certa quantidade de entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína, todo o material apreendido foi entregue na Delegacia de Policia Civil de Peixoto de Azevedo, bem como os suspeitos.