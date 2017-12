Uma terceira garota correu para pedir ajuda; Samu constatou a morte ainda no local.

Duas meninas – de identidade e idade não reveladas – morreram afogadas na tarde desta quarta-feira (27) em uma lagoa em Rondonópolis (220 Km de Cuiabá).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu por volta das 16 horas. Eles foram acionados por populares, após uma terceira criança pedir ajuda para socorrer as amigas.A garota contou que estavam todas brincando na lagoa, próximo à estação de esgoto do Município, quando as duas meninas começaram a se afogar.

Desesperada, ela pediu ajuda para um dos funcionários da estação, que acionou os bombeiros.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e constatou a morte das garotas.Informações preliminares dão conta de que as meninas seriam irmãs e teriam idade entre três e cinco anos.

A Polícia Civil ainda deve investigar o caso.