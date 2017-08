Em entrevista exclusiva, dono do barco admite que transportava passageiros sem licença e que precisava habilitar mais tripulantes.

A semana foi marcada pelos naufrágios no Pará e na Bahia, que mataram pelo menos 41 pessoas. Em entrevista exclusiva, o dono do barco que virou no Rio Xingu admite que transportava passageiros sem licença, mesmo depois de ter sido notificado pelas autoridades. Para fazer o percurso, o dono do barco diz que tinha que habilitar mais dois tripulantes. Mas não habilitou. “A crise, né? Que a gente tá passando”, justificou.

O barco estava em dia com a vistoria da Marinha. Mas não tinha autorização do estado do Pará para transportar passageiros entre municípios. Foi por isso que, em junho deste ano, Alcimar foi notificado pela Arcon – a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará, que fiscaliza esse tipo de transporte.