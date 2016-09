Ator mergulhou nas águas do rio São Francisco e não retornou à margem. Polícia e Bombeiros estão realizando buscas na região.

O ator Domingos Montagner, o protagonista Santo da novela da Globo Velho Chico, desapareceu após mergulhar nas águas do Rio São Francisco nesta quinta-feira, na cidade de Canindé de São Francisco, em Sergipe, a cerca de 200 quilômetros de Aracaju. O ator mergulhou por volta das 13 horas e não retornou à margem. A informação foi confirmada ao site de VEJA pela prefeitura da cidade. Na região das buscas, há helicópteros do Grupamento Tático Aéreo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, salva-vidas, ambulâncias e pescadores locais.

Montagner está na região para as gravações da novela, que está em sua reta final. Segundo a assessoria de comunicação da Globo, o ator gravou cenas do folhetim pela manhã. Ele interpreta o protagonista Santo, que faz par romântico com Tereza, personagem de Camila Pitanga. De acordo com a emissora, foi a atriz que avisou à produção do desaparecimento do colega.