A TV Capital de Sinop está dando apoio para a equipe de reportagem. A matéria está em fase de produção, por isso, não há precisão exata de quando irá ao ar.

Uma equipe de reportagem do Domingo Espetacular, que é apresentado nas noites de domingos da Rede Record, está no Norte do Estado de Mato Grosso, reconstruindo a historia de 26 de Setembro de 2006, quando aconteceu a colisão entre uma aeronave Legacy, da empresa americana de táxi aéreo ExcelAire e um avião da Gol.

O Legacy conseguiu pousar em uma base na serra do Cachimbo (PA). Mas o Boeing caiu no meio da mata, perto de Peixoto de Azevedo (MT). Das 154 vítimas, algumas capixabas, a Gol fez acordo judicial com as famílias de 120.

A TV Capital de Sinop está dando apoio para a equipe de reportagem. A matéria está em fase de produção, por isso, não há precisão exata de quando irá ao ar.