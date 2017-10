Vereadores Abílio Brunini e Joelson Amaral, do PSC, ainda podem recorrer da sentença e negaram a prática de qualquer ato ilícito durante as eleições de 2016.

Os vereadores de Cuiabá Abílio Jacques Brunini e Joelson Amaral, ambos do Partido Social Cristão (PSC), tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral por fraudar candidaturas femininas pela legenda durante as eleições de 2016, a fim de preencher a cota de gênero do partido. A sentença, assinada pelo juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, da 55ª Zona Eleitotal, cabe recurso.

A decisão publicada nesta segunda-feira (2) se estende aos suplentes vinculados ao PSC, declarando nulos os votos destinados a eles, devendo ser distribuídos aos demais partidos que alcançaram o quociente partidário. O magistrado ainda declarou inelegíveis por oito anos os ex-vereadores José Marcos de Souza e Oseas Machado – este último, presidente municipal do partido.

O G1 não conseguiu contato com os dois vereadores, que participam de um ato em Brasília nesta segunda-feira (2). No processo, todos os representados negaram a prática de qualquer conduta ilícita e afirmaram que não há, nos autos, indicação de que tenham contribuído para a suposta fraude.

A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral. Segundo o magistrado, apesar de os registros de candidatura serem responsabilidade dos presidentes e secretários dos partidos e ser do interesse deles que as legendas alcancem o percentual da cota por gênero exigido por lei, todos os eleitos se beneficiaram com a fraude, pois, se a cota não fosse atingida, não poderiam participar do pleito.

Em Juízo, uma das três mulheres que foram cadastradas como candidatas pelo partido afirmou que nem mesmo sabia o que era filiação partidária, não conhecia o estatuto ou os projetos do partido e “não entendia nada de política”. Ela relatou, ainda, que não participou de convenções partidárias e que seu nome foi oferecido para ajudar a preencher a cota, sendo que nem mesmo votou nas eleições por não estar na capital na ocasião.