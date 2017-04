Foi apreendido com eles, tupperware, roteador, produtos de limpeza, ferramentas, notebook, furadeira dentre outros.

A Policia Militar de Guarantã do Norte, efetuou a prisão de dois elementos por furto em Guarantã do Norte.

Os Meliantes foram identificados como Ivan Ferreira Teodoro e Alexandre Parente Felizeno, ambos foram presos no Bairro Araguaia, com inúmeros pertences sem procedência.

Foi apreendido com eles, tupperware, roteador, produtos de limpeza, ferramentas, notebook, furadeira dentre outros.

A policia Militar no comando do Sargento Roberto relatou sobre o ocorrido, “tendo em vista os pertences apreendidos, e as ferramentas utilizadas para as ações, os meliantes já tem experiência no que estavam fazendo, colocando em risco a segurança e a tranquilidade dos moradores de Guarantã do Norte.

Ambos foram encaminhados para a Policia Civil para as devidas providencias que requer o caso.