Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia onde foi confeccionado Boletim de Ocorrência e tomada as providencias cabíveis que requer o caso.

A PM foi acionada na noite deste domingo (02), pela vítima que informou que havia sido assaltada por dois meliantes, no bairro Santa Marta em Guarantã do Norte.

De imediato a PM se descolou até o local referido, onde a vítima informou que havida sido levado um aparelho celular modelo J7, marca SAMSUNG de cor lilás.

Durante rondas pelas proximidades foi localizado o primeiro suspeito, que recebeu voz de prisão de imediato.

Após a prisão do primeiro, as rondas continuaram e próximo ao mercado Sertão no bairro Aeroporto foi localizado o segundo suspeito, o mesmo foi abordado, e após revista no mesmo constatado que o esmo estava em posse do celular furtado.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia onde foi confeccionado Boletim de Ocorrência e tomada as providencias cabíveis que requer o caso.