Nos primeiros 53 dias de 2017 a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), instaurou 107 inquéritos de crimes de embriaguez ao volante, envolvendo condutores da Grande Cuiabá. Outros 24 inquéritos apuram homicídios culposos na direção de veículos.

Isto significa que pelo dois motoristas foram autuados por dia, flagrados em situação de embriaguez, inclusive ao se envolverem em acidentes. Já, em relação as mortes no trânsito, o delegado Christian Alessandro Cabral explica que as mortes que estão sendo investigadas em inquéritos, podem resultar de acidentes ocorridos em outros períodos, não necessariamente neste ano.

Em decorrência deste quadro, a Polícia Civil promete endurecer a fiscalização aos motoristas durante o carnaval na baixada cuiabana. Segundo Christian Cabral, titular da Deletran, haverá um reforço na equipe, que também vai atuar em operações integradas com a Polícia Militar no período. A operação começa na madrugada de sábado (25) e se encerra na manhã da quarta-feira de Cinzas

Somente a Deletran deve empregar oito etilômetros (bafômetros) além da Câmera O.C.R., que através da análise das placas do veículo fornece um relatório completo sobre a situação de regularidade do mesmo. Caso a documentação ou impostos apresentem pendências, o condutor será abordado, autuado e poderá ter o veículo apreendido.

De acordo com informações passadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), para a Deletran, hoje 49% da frota circulante apresenta inadimplência em relação ao pagamento dos impostos.

No caso de suspeita ou comprovação da embriaguez, o condutor também será encaminhado para delegacia, autuado e responderá pelo crime. Christian lembra que além das multas o condutor irá desembolsar fiança que varia entre um e seis salários mínimos. As penas pela embriaguez podem variar entre três meses e três anos de reclusão, lembra o delegado.

As barreiras ou blitzes vão se concentrar nas rodovias de acesso aos municípios vizinhos, como a MT-251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães (67 km ao norte), e as que ligam a Capital a Santo Antônio do Leverger e Nossa Senhora do Livramento (42 km ao sul). A escolha deve-se ao fato destas localidades já terem tradição em festas carnavalescas bem como serem destino de muitos moradores da Capital que buscam refúgio em chácaras e sítios da região.